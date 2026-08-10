Технический анализ Impossible Cloud Net (ICNT) за сегодня Страница анализа Impossible Cloud Net предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ICNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Impossible Cloud Net ниже. Регистрация

Изменение цены Impossible Cloud Net (ICNT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,13857 -- +13,06% -12,05% -62,65%

Технические индикаторы Impossible Cloud Net

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Impossible Cloud Net на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,139 0,1389 R2 0,1389 0,1387 R1 0,1386 0,1386 PP 0,1385 0,1385 S1 0,1382 0,1383 S2 0,1381 0,1382 S3 0,1378 0,1381

Рыночные сигналы Impossible Cloud Net Текущий чистый объем открытых ордеров -0,77M $3,29 M $4,06 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $0,33 M 3-дневные активные продажи $0,35 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 7-дневные активные покупки $1,29 M 7-дневные активные продажи $1,32 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Impossible Cloud Net Чистый приток Цена ICNTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,04 M 0,14 2026-08-09 -$0,06 M 0,13 2026-08-08 -$0,08 M 0,13 2026-08-07 -$0,04 M 0,12 2026-08-06 -$0,08 M 0,11 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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