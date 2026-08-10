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Технический анализ Impossible Cloud Net (ICNT) за сегодня

Технический анализ Impossible Cloud Net (ICNT) за сегодня

Страница анализа Impossible Cloud Net предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ICNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Impossible Cloud Net ниже.

Изменение цены Impossible Cloud Net (ICNT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,13857--+13,06%-12,05%-62,65%
Узнайте больше о цене Impossible Cloud Net

Технические индикаторы Impossible Cloud Net

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Impossible Cloud Net на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,139
0,1389
R2
0,1389
0,1387
R1
0,1386
0,1386
PP
0,1385
0,1385
S1
0,1382
0,1383
S2
0,1381
0,1382
S3
0,1378
0,1381

Рыночные сигналы Impossible Cloud Net

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,77M
$3,29 M
$4,06 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,33 M
3-дневные активные продажи
$0,35 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$1,29 M
7-дневные активные продажи
$1,32 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Impossible Cloud Net

Чистый притокЦена ICNTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,04 M0,14
2026-08-09-$0,06 M0,13
2026-08-08-$0,08 M0,13
2026-08-07-$0,04 M0,12
2026-08-06-$0,08 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ICNT/USDT
$0,13857
$0,13857$0,13857
+4,53%
724.93K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ICNT в USD

Сумма

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0,13857 USD

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