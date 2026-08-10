Технический анализ Impossible Cloud Net (ICNT) за сегодня
Изменение цены Impossible Cloud Net (ICNT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,13857
|--
|+13,06%
|-12,05%
|-62,65%
Технические индикаторы Impossible Cloud Net
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Impossible Cloud Net на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 0
|Нейтрально 0
|Покупка 14
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 0
|Покупка 4
Рыночные сигналы Impossible Cloud Net
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Impossible Cloud Net
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,04 M
|0,14
|2026-08-09
|-$0,06 M
|0,13
|2026-08-08
|-$0,08 M
|0,13
|2026-08-07
|-$0,04 M
|0,12
|2026-08-06
|-$0,08 M
|0,11
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Узнайте больше о Impossible Cloud Net
Торгуйте Impossible Cloud Net (ICNT) рынками на MEXC
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Impossible Cloud Net в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Отказ от ответственности
Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.