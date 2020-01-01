Токеномика Ice Open Network (ICENETWORK)

Токеномика Ice Open Network (ICENETWORK)

Откройте для себя ключевую информацию о Ice Open Network (ICENETWORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ice Open Network (ICENETWORK)

Ice Open Network (ION) - это высокомасштабируемый и быстрый блокчейн первого уровня, обеспечивающий бесшовные децентрализованные приложения с помощью удобного конструктора dApp, делающего интеграцию Web3 доступной для всех. ION улучшает цифровое взаимодействие в различных сервисах, включая верификацию личности, социальные сети и безопасное управление данными, делая его доступным для широкой аудитории и устанавливая новый стандарт в экосистеме блокчейна.

Официальный сайт:
https://ice.io
Whitepaper:
https://ice.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Токеномика и анализ цен Ice Open Network (ICENETWORK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ice Open Network (ICENETWORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,45M
$ 38,45M$ 38,45M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 6,62B
$ 6,62B$ 6,62B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,013243
$ 0,013243$ 0,013243
Исторический минимум:
$ 0,002752095838621793
$ 0,002752095838621793$ 0,002752095838621793
Текущая цена:
$ 0,005813
$ 0,005813$ 0,005813

Токеномика Ice Open Network (ICENETWORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ice Open Network (ICENETWORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ICENETWORK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ICENETWORK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICENETWORK, изучите текущую цену ICENETWORK!

Как купить ICENETWORK

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История цены Ice Open Network (ICENETWORK)

Анализ истории цены ICENETWORK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ICENETWORK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.