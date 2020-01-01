Токеномика Ice Open Network (ICENETWORK) Откройте для себя ключевую информацию о Ice Open Network (ICENETWORK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ice Open Network (ICENETWORK) Ice Open Network (ION) - это высокомасштабируемый и быстрый блокчейн первого уровня, обеспечивающий бесшовные децентрализованные приложения с помощью удобного конструктора dApp, делающего интеграцию Web3 доступной для всех. ION улучшает цифровое взаимодействие в различных сервисах, включая верификацию личности, социальные сети и безопасное управление данными, делая его доступным для широкой аудитории и устанавливая новый стандарт в экосистеме блокчейна. Официальный сайт: https://ice.io Whitepaper: https://ice.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Купить ICENETWORK сейчас!

Токеномика и анализ цен Ice Open Network (ICENETWORK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ice Open Network (ICENETWORK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,45M $ 38,45M $ 38,45M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,62B $ 6,62B $ 6,62B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,013243 $ 0,013243 $ 0,013243 Исторический минимум: $ 0,002752095838621793 $ 0,002752095838621793 $ 0,002752095838621793 Текущая цена: $ 0,005813 $ 0,005813 $ 0,005813 Узнайте больше о цене Ice Open Network (ICENETWORK)

Токеномика Ice Open Network (ICENETWORK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ice Open Network (ICENETWORK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ICENETWORK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ICENETWORK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICENETWORK, изучите текущую цену ICENETWORK!

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