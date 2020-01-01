Токеномика ICEBERG (ICEBERG)
Информация о ICEBERG (ICEBERG)
Iceberg – это платформа Web3.0, разработанная для улучшения рабочих процессов. Революционизируйте работу с помощью интегрированного, децентрализованного рабочего пространства Web3.0, которое упрощает процессы, улучшает сотрудничество и повышает производительность. Iceberg, интегрированный с Telegram, оснащен инструментами искусственного интеллекта и первой CRM-системой Web3.0, объединяющей все необходимые инструменты в одном месте для повышения производительности и улучшения коммуникации.
Токеномика и анализ цен ICEBERG (ICEBERG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ICEBERG (ICEBERG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ICEBERG (ICEBERG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ICEBERG (ICEBERG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ICEBERG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ICEBERG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ICEBERG, изучите текущую цену ICEBERG!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 ICEBERG = 0,00000131 USD