Что такое IBRL (IBRL)

$IBRL – первый официальный токен, выпущенный платформой @gavelxyz, разработанной командой @ellipsis_labs. Платформа фокусируется на механизмах торговли, устойчивых к MEV, используя специальный дизайн AMM для снижения потерь от проскальзывания, вызванного сэндвич-атаками, и стремится стать основой для безопасной торговой инфраструктуры.

IBRL доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в IBRL. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга IBRL, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о IBRL в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки IBRL простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

IBRL Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как IBRL, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена IBRL в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены IBRL.

История цен IBRL

Отслеживание траектории движения цены IBRL дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории IBRL в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен IBRL.

Как купить IBRL (IBRL)

Ищете как купить IBRL? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести IBRL на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

IBRL на местную валюту

1 IBRL к VND ₫ 1 294,61409 1 IBRL к AUD A$ 0,0777546 1 IBRL к GBP ￡ 0,0368577 1 IBRL к EUR € 0,0444312 1 IBRL к USD $ 0,05049 1 IBRL к MYR RM 0,2135727 1 IBRL к TRY ₺ 1,9670904 1 IBRL к JPY ¥ 7,2498591 1 IBRL к RUB ₽ 4,0452588 1 IBRL к INR ₹ 4,3103313 1 IBRL к IDR Rp 827,7047856 1 IBRL к PHP ₱ 2,802195 1 IBRL к EGP ￡E. 2,5133922 1 IBRL к BRL R$ 0,2857734 1 IBRL к CAD C$ 0,0691713 1 IBRL к BDT ৳ 6,1511967 1 IBRL к NGN ₦ 79,8888123 1 IBRL к UAH ₴ 2,0993742 1 IBRL к VES Bs 4,74606 1 IBRL к PKR Rs 14,2184889 1 IBRL к KZT ₸ 25,7074884 1 IBRL к THB ฿ 1,6515279 1 IBRL к TWD NT$ 1,5136902 1 IBRL к AED د.إ 0,1852983 1 IBRL к CHF Fr 0,0414018 1 IBRL к HKD HK$ 0,3953367 1 IBRL к MAD .د.م 0,4629933 1 IBRL к MXN $ 0,9719325

Источники IBRL

Для более глубокого понимания IBRL рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о IBRL Какова цена IBRL (IBRL) сегодня? Текущая цена IBRL (IBRL) составляет 0,05049 USD . Какова рыночная капитализация IBRL (IBRL)? Текущая рыночная капитализация IBRL составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения IBRL на его рыночную цену в реальном времени 0,05049 USD . Каково оборотное предложение IBRL (IBRL)? Текущее оборотное предложение IBRL (IBRL) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена IBRL (IBRL)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена IBRL (IBRL) составляет 0,06831 USD . Каков 24-часовой объем торгов IBRL (IBRL)? 24-часовой объем торгов IBRL (IBRL) составляет $ 57,97K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

Главные новости

Что такое Just a Chill Guy (CHILLGUY)? Полное руководство по вирусной мем- монете В динамичном мире криптовалют, где рыночная волатильность может испытать даже самых опытных инвесторов, Just a Chill Guy (CHILLGUY) появляется как освежающее напоминание сохранять спокойствие. Это полное руководство исследует уникальную позицию CHILLGUY как мем-койна, построенного вокруг вирусной культуры социальных сетей, его ориентированный на сообщество подход к содействию внимательности в крипто-торговле и его потенциальное влияние на более широкую экосистему мем-койнов. Будь вы крипто-энтузиаст, интересующийся последними трендами мем-койнов, или тот, кто стремится понять, как вирусная интернет-культура переводится в цифровые активы, эта статья предоставляет все, что вам нужно знать о философии, токеномике и рыночном присутствии CHILLGUY. От его истоков до торговой механики, мы поможем вам ориентироваться в этом непринужденном подходе к инвестициям в криптовалюту и строительству сообщества.

Что такое Elderglade (ELDE)? Полное руководство по играм NFT в стиле фэнтези с ИИ В быстро развивающемся мире блокчейн-игр, где сложная токеномика зачастую затмевает сам игровой процесс, Elderglade выступает в роли свежего парадигмального сдвига. Этот полный справочник исследует Elderglade, игру в стиле ретро с ИИ, которая уделяет первоочередное внимание увлекательному игровому процессу, одновременно организуя интеграцию элементов Web3. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом игр, интересующимся пересечением ИИ и блокчейна, или инвестором, ищущим следующий инновационный проект GameFi, эта статья предоставит вам всю информацию, необходимую для понимания Elderglade и его родного токена, $ELDE. Мы рассмотрим его уникальный подход к решению основных проблем GameFi, исследуем токеномику и будущее этого проекта, чтобы дать вам знания для обоснованных решений о данной революционной инициативе.