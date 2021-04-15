Токеномика Horizon Protocol (HZN)

Токеномика Horizon Protocol (HZN)

Откройте для себя ключевую информацию о Horizon Protocol (HZN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Horizon Protocol (HZN)

Horizon Protocol — это новая платформа DeFi, которая облегчает онлайн-торговлю синтетическими активами, представляющими реальную экономику. Протокол Horizon стремится обеспечить доступ к профилям риска/доходности реальных активов через смарт-контракты на блокчейне.

Официальный сайт:
https://xpanse.trade/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xc0eff7749b125444953ef89682201fb8c6a917cd

Токеномика и анализ цен Horizon Protocol (HZN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Horizon Protocol (HZN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 282.58K
$ 282.58K$ 282.58K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 120.71M
$ 120.71M$ 120.71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 1.99
$ 1.99$ 1.99
Исторический минимум:
$ 0.002269189660591824
$ 0.002269189660591824$ 0.002269189660591824
Текущая цена:
$ 0.002341
$ 0.002341$ 0.002341

Токеномика Horizon Protocol (HZN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Horizon Protocol (HZN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HZN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HZN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HZN, изучите текущую цену HZN!

Как купить HZN

Заинтересованы в добавлении Horizon Protocol (HZN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HZN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Horizon Protocol (HZN)

Анализ истории цены HZN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HZN

Хотите узнать, куда может двигаться HZN? Наша страница прогноза цены HZN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.