Токеномика Horizon Protocol (HZN) Откройте для себя ключевую информацию о Horizon Protocol (HZN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Horizon Protocol (HZN) Horizon Protocol — это новая платформа DeFi, которая облегчает онлайн-торговлю синтетическими активами, представляющими реальную экономику. Протокол Horizon стремится обеспечить доступ к профилям риска/доходности реальных активов через смарт-контракты на блокчейне. Официальный сайт: https://xpanse.trade/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xc0eff7749b125444953ef89682201fb8c6a917cd Купить HZN сейчас!

Токеномика и анализ цен Horizon Protocol (HZN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Horizon Protocol (HZN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 282.58K $ 282.58K $ 282.58K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 120.71M $ 120.71M $ 120.71M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Исторический минимум: $ 0.002269189660591824 $ 0.002269189660591824 $ 0.002269189660591824 Текущая цена: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 Узнайте больше о цене Horizon Protocol (HZN)

Токеномика Horizon Protocol (HZN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Horizon Protocol (HZN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HZN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HZN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HZN, изучите текущую цену HZN!

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