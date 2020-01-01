Токеномика HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Откройте для себя ключевую информацию о HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Hyperskids Token – это токен социального воздействия с реальной целью. Благодаря полной прозрачности Hyperskids Token позволяет любому человеку вносить свой вклад в социальные проекты и отслеживать его влияние в режиме реального времени с помощью технологии блокчейн. В настоящее время проект сосредоточен на создании DAO (децентрализованной автономной организации), где сообщество само будет голосовать и принимать решения о социальных акциях, распределении ресурсов и расширении глобального влияния. Конечной целью является создание прозрачной экосистемы с широким кругом участников, полностью ориентированной на социальное благо – доказательство того, что Web3 действительно может изменить жизнь. Официальный сайт: https://www.hyperskidstoken.com Whitepaper: https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG Купить HYPERSKIDS сейчас!

Токеномика и анализ цен HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,15M $ 1,15M $ 1,15M Исторический максимум: $ 0,0189 $ 0,0189 $ 0,0189 Исторический минимум: $ 0,000005915438903127 $ 0,000005915438903127 $ 0,000005915438903127 Текущая цена: $ 0,00115 $ 0,00115 $ 0,00115 Узнайте больше о цене HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Токеномика HYPERSKIDS (HYPERSKIDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYPERSKIDS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYPERSKIDS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPERSKIDS, изучите текущую цену HYPERSKIDS!

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