Токеномика HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Токеномика HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Откройте для себя ключевую информацию о HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Hyperskids Token – это токен социального воздействия с реальной целью. Благодаря полной прозрачности Hyperskids Token позволяет любому человеку вносить свой вклад в социальные проекты и отслеживать его влияние в режиме реального времени с помощью технологии блокчейн. В настоящее время проект сосредоточен на создании DAO (децентрализованной автономной организации), где сообщество само будет голосовать и принимать решения о социальных акциях, распределении ресурсов и расширении глобального влияния. Конечной целью является создание прозрачной экосистемы с широким кругом участников, полностью ориентированной на социальное благо – доказательство того, что Web3 действительно может изменить жизнь.

Официальный сайт:
https://www.hyperskidstoken.com
Whitepaper:
https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG

Токеномика и анализ цен HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 999,99M
$ 999,99M$ 999,99M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,15M
$ 1,15M$ 1,15M
Исторический максимум:
$ 0,0189
$ 0,0189$ 0,0189
Исторический минимум:
$ 0,000005915438903127
$ 0,000005915438903127$ 0,000005915438903127
Текущая цена:
$ 0,00115
$ 0,00115$ 0,00115

Токеномика HYPERSKIDS (HYPERSKIDS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HYPERSKIDS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HYPERSKIDS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYPERSKIDS, изучите текущую цену HYPERSKIDS!

Как купить HYPERSKIDS

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История цены HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Анализ истории цены HYPERSKIDS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.