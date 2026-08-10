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Технический анализ Hyperlane (HYPER) за сегодня

Технический анализ Hyperlane (HYPER) за сегодня

Страница анализа Hyperlane предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HYPER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hyperlane ниже.

Изменение цены Hyperlane (HYPER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06443--+3,35%-8,69%-42,01%
Узнайте больше о цене Hyperlane

Технические индикаторы Hyperlane

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hyperlane на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 3
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 1Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06432
0,06431
R2
0,06431
0,06431
R1
0,06431
0,06431
PP
0,0643
0,0643
S1
0,0643
0,0643
S2
0,06429
0,0643
S3
0,06429
0,06429

Рыночные сигналы Hyperlane

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,32M
$5,92 M
$6,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,40 M
7-дневные активные продажи
$0,40 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hyperlane

Чистый притокЦена HYPERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,06
2026-08-09-$0,04 M0,07
2026-08-08-$0,04 M0,06
2026-08-07$0,13 M0,06
2026-08-06$0,01 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HYPER/USDT
$0,06443
$0,06443$0,06443
-0,91%
990.91K (USDT)
HYPER/USDC
$0,0645
$0,0645$0,0645
-0,83%
816.40K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HYPER в USD

Сумма

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USD
USD

1 HYPER = 0,06443 USD

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