Технический анализ Huma Finance (HUMA) за сегодня Страница анализа Huma Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HUMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Huma Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Huma Finance (HUMA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02125 -- +13,51% -3,94% -11,72%

Технические индикаторы Huma Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Huma Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 3 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02126 0,02126 R2 0,02126 0,02125 R1 0,02125 0,02125 PP 0,02125 0,02125 S1 0,02124 0,02124 S2 0,02124 0,02124 S3 0,02123 0,02124

Рыночные сигналы Huma Finance Текущий чистый объем открытых ордеров 0,09M $2,12 M $2,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,08 M 3-дневные активные продажи $0,07 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,15 M 7-дневные активные продажи $0,15 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Huma Finance Чистый приток Цена HUMAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,02 2026-08-09 $0,02 M 0,02 2026-08-08 $0,00 M 0,02 2026-08-07 -$0,05 M 0,02 2026-08-06 $0,03 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Huma Finance (HUMA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Huma Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HUMA / USDT $0,02125 $0,02125 $0,02125 +2,40% 2.49M (USDT) Торговля HUMA / USDC $0,02122 $0,02122 $0,02122 +2,11% 2.60M (USDT) Торговля