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Технический анализ Huma Finance (HUMA) за сегодня

Технический анализ Huma Finance (HUMA) за сегодня

Страница анализа Huma Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HUMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Huma Finance ниже.

Изменение цены Huma Finance (HUMA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02125--+13,51%-3,94%-11,72%
Узнайте больше о цене Huma Finance

Технические индикаторы Huma Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Huma Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 3
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02126
0,02126
R2
0,02126
0,02125
R1
0,02125
0,02125
PP
0,02125
0,02125
S1
0,02124
0,02124
S2
0,02124
0,02124
S3
0,02123
0,02124

Рыночные сигналы Huma Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,09M
$2,12 M
$2,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,15 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Huma Finance

Чистый притокЦена HUMAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,02
2026-08-09$0,02 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07-$0,05 M0,02
2026-08-06$0,03 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HUMA/USDT
$0,02125
$0,02125$0,02125
+2,40%
2.49M (USDT)
HUMA/USDC
$0,02122
$0,02122$0,02122
+2,11%
2.60M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HUMA в USD

Сумма

HUMA
HUMA
USD
USD

1 HUMA = 0,02125 USD

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