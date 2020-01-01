Токеномика Chihuahua (HUAHUA) Откройте для себя ключевую информацию о Chihuahua (HUAHUA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Chihuahua (HUAHUA) Chihuahua — это монета-мем, целью которой является проект, управляемый сообществом, с пулом сообщества в 10 миллиардов HUAHUA, который можно использовать для финансирования проектов на вершине цепочки, предложенных и одобренных через управление, встроенное в цепочку чихуахуа. Официальный сайт: https://www.chihuahua.wtf/ Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/chihuahua Купить HUAHUA сейчас!

Токеномика и анализ цен Chihuahua (HUAHUA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Chihuahua (HUAHUA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,59M $ 3,59M $ 3,59M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 93,55B $ 93,55B $ 93,55B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,006378 $ 0,006378 $ 0,006378 Исторический минимум: $ 0,000014850630620658 $ 0,000014850630620658 $ 0,000014850630620658 Текущая цена: $ 0,00003836 $ 0,00003836 $ 0,00003836 Узнайте больше о цене Chihuahua (HUAHUA)

Токеномика Chihuahua (HUAHUA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Chihuahua (HUAHUA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUAHUA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUAHUA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUAHUA, изучите текущую цену HUAHUA!

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