Токеномика Metaverse HQ (HQ) Откройте для себя ключевую информацию о Metaverse HQ (HQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metaverse HQ (HQ) Первый протокол квестов с улучшенным искусственным интеллектом для устойчивого и эффективного стимулирования. Официальный сайт: https://app.mvhq.io/ Whitepaper: https://litepaper.mvhq.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xde6AcEAF7F2dCEB3d425643C5F85351f2B38FcdE Купить HQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Metaverse HQ (HQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metaverse HQ (HQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,276 $ 0,276 $ 0,276 Исторический минимум: $ 0,001291654940392181 $ 0,001291654940392181 $ 0,001291654940392181 Текущая цена: $ 0,001933 $ 0,001933 $ 0,001933 Узнайте больше о цене Metaverse HQ (HQ)

Токеномика Metaverse HQ (HQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metaverse HQ (HQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HQ, изучите текущую цену HQ!

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