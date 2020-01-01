Токеномика HotKeySwap (HOTKEY) Откройте для себя ключевую информацию о HotKeySwap (HOTKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HotKeySwap (HOTKEY) Добро пожаловать в HotKey, ваши ворота в совершающий революцию ландшафт цифровых финансов. Здесь легкая торговля сочетается с аналитикой, основанной на искусственном интеллекте, и все это в рамках целостной экосистемы, созданной для современных криптоэнтузиастов. С HotKey каждая транзакция улучшает ваш портфель, а также обогащает сообщество, принося дивиденды в ETH, wTAO, а со временем и в нативном TAO. Официальный сайт: https://hotkeyswap.com/ Whitepaper: https://docs.hotkeyswap.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x018dd3a0dd7f213cc822076b3800816d3ce1ed86 Купить HOTKEY сейчас!

Токеномика и анализ цен HotKeySwap (HOTKEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HotKeySwap (HOTKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 395,18K $ 395,18K $ 395,18K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 94,54M $ 94,54M $ 94,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 418,00K $ 418,00K $ 418,00K Исторический максимум: $ 0,62 $ 0,62 $ 0,62 Исторический минимум: $ 0,000815311575648077 $ 0,000815311575648077 $ 0,000815311575648077 Текущая цена: $ 0,00418 $ 0,00418 $ 0,00418 Узнайте больше о цене HotKeySwap (HOTKEY)

Токеномика HotKeySwap (HOTKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HotKeySwap (HOTKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOTKEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOTKEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTKEY, изучите текущую цену HOTKEY!

Как купить HOTKEY Заинтересованы в добавлении HotKeySwap (HOTKEY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HOTKEY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить HOTKEY на MEXC прямо сейчас!

История цены HotKeySwap (HOTKEY) Анализ истории цены HOTKEY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены HOTKEY прямо сейчас!

Прогноз цены HOTKEY Хотите узнать, куда может двигаться HOTKEY? Наша страница прогноза цены HOTKEY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HOTKEY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!