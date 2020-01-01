Токеномика HotKeySwap (HOTKEY)

Токеномика HotKeySwap (HOTKEY)

Откройте для себя ключевую информацию о HotKeySwap (HOTKEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HotKeySwap (HOTKEY)

Добро пожаловать в HotKey, ваши ворота в совершающий революцию ландшафт цифровых финансов. Здесь легкая торговля сочетается с аналитикой, основанной на искусственном интеллекте, и все это в рамках целостной экосистемы, созданной для современных криптоэнтузиастов. С HotKey каждая транзакция улучшает ваш портфель, а также обогащает сообщество, принося дивиденды в ETH, wTAO, а со временем и в нативном TAO.

Официальный сайт:
https://hotkeyswap.com/
Whitepaper:
https://docs.hotkeyswap.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x018dd3a0dd7f213cc822076b3800816d3ce1ed86

Токеномика и анализ цен HotKeySwap (HOTKEY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HotKeySwap (HOTKEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 395,18K
$ 395,18K$ 395,18K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 94,54M
$ 94,54M$ 94,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 418,00K
$ 418,00K$ 418,00K
Исторический максимум:
$ 0,62
$ 0,62$ 0,62
Исторический минимум:
$ 0,000815311575648077
$ 0,000815311575648077$ 0,000815311575648077
Текущая цена:
$ 0,00418
$ 0,00418$ 0,00418

Токеномика HotKeySwap (HOTKEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HotKeySwap (HOTKEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOTKEY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOTKEY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTKEY, изучите текущую цену HOTKEY!

Как купить HOTKEY

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История цены HotKeySwap (HOTKEY)

Анализ истории цены HOTKEY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HOTKEY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.