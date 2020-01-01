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Технический анализ Hoodrat (HOODRAT) за сегодня

Технический анализ Hoodrat (HOODRAT) за сегодня

Страница анализа Hoodrat предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HOODRAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hoodrat ниже.

Изменение цены Hoodrat (HOODRAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0009617---18,70%-90,40%-75,96%
Узнайте больше о цене Hoodrat

Технические индикаторы Hoodrat

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hoodrat на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 1
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000952
0,000952
R2
0,000952
0,000951
R1
0,000951
0,000951
PP
0,000951
0,000951
S1
0,00095
0,00095
S2
0,00095
0,00095
S3
0,000949
0,00095

Рыночные сигналы Hoodrat

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,10 M
7-дневные активные продажи
$0,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hoodrat

Чистый притокЦена HOODRATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HOODRAT/USD1
$0,0009773
$0,0009773$0,0009773
+11,44%
61.36M (USDT)
HOODRAT/USDT
$0,0009623
$0,0009623$0,0009623
+9,62%
106.90M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HOODRAT в USD

Сумма

HOODRAT
HOODRAT
USD
USD

1 HOODRAT = 0,0009617 USD

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