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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Defi App, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Defi App, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Defi App (HOME) за сегодня

Технический анализ Defi App (HOME) за сегодня

Страница анализа Defi App предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HOME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Defi App ниже.

Изменение цены Defi App (HOME)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009469--+52,21%-38,91%-41,66%
Узнайте больше о цене Defi App

Технические индикаторы Defi App

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Defi App на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,009465
0,009465
R2
0,009465
0,009463
R1
0,009463
0,009463
PP
0,009462
0,009462
S1
0,00946
0,00946
S2
0,009459
0,00946
S3
0,009457
0,009459

Рыночные сигналы Defi App

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,40M
$3,09 M
$3,49 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
3-дневные активные покупки
$0,53 M
3-дневные активные продажи
$0,58 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,26M
7-дневные активные покупки
$16,19 M
7-дневные активные продажи
$16,45 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Defi App

Чистый притокЦена HOMEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,48 M0,01
2026-08-09$0,04 M0,01
2026-08-08$0,13 M0,01
2026-08-07$0,06 M0,01
2026-08-06-$0,89 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Defi App

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HOME/USDT
$0,009465
$0,009465$0,009465
+4,22%
10.12M (USDT)
HOME/USDC
$0,009469
$0,009469$0,009469
+4,33%
5.87M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HOME в USD

Сумма

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0,009469 USD

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