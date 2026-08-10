Технический анализ Defi App (HOME) за сегодня Страница анализа Defi App предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HOME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Defi App ниже. Регистрация

Изменение цены Defi App (HOME) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,009469 -- +52,21% -38,91% -41,66%

Технические индикаторы Defi App

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Defi App на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 2 Покупка 11 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 0 Покупка 4 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,009465 0,009465 R2 0,009465 0,009463 R1 0,009463 0,009463 PP 0,009462 0,009462 S1 0,00946 0,00946 S2 0,009459 0,00946 S3 0,009457 0,009459

Рыночные сигналы Defi App Текущий чистый объем открытых ордеров -0,40M $3,09 M $3,49 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,05M 3-дневные активные покупки $0,53 M 3-дневные активные продажи $0,58 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,26M 7-дневные активные покупки $16,19 M 7-дневные активные продажи $16,45 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Defi App Чистый приток Цена HOMEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,48 M 0,01 2026-08-09 $0,04 M 0,01 2026-08-08 $0,13 M 0,01 2026-08-07 $0,06 M 0,01 2026-08-06 -$0,89 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Defi App (HOME) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Defi App в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HOME / USDT $0,009465 $0,009465 $0,009465 +4,22% 10.12M (USDT) Торговля HOME / USDC $0,009469 $0,009469 $0,009469 +4,33% 5.87M (USDT) Торговля