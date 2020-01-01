Токеномика Homeety (HOM) Откройте для себя ключевую информацию о Homeety (HOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Homeety (HOM) Платформа Homeety позволяет эмитентам RWA токенизировать мир и приобщить к ончейну следующий миллиард пользователей. Наша технология включает в себя создание контента с использованием искусственного интеллекта, токенизацию и бессемянное распространение цифровых активов. Официальный сайт: http://www.homeety.com Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSI73DHKG6YwJTVmzH-7JGEOrK0lYklPsbhx9_rwkgZyPo0RTevHMmGcBQmUW06UXpJiDWsjtsv99dx/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x12a4cebf81f8671faf1ab0acea4e3429e42869e7 Купить HOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Homeety (HOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Homeety (HOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,7 $ 0,7 $ 0,7 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000624 $ 0,000624 $ 0,000624 Узнайте больше о цене Homeety (HOM)

Токеномика Homeety (HOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Homeety (HOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOM, изучите текущую цену HOM!

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