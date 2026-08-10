Технический анализ Holoworld AI (HOLO) за сегодня Страница анализа Holoworld AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HOLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Holoworld AI ниже. Регистрация

Изменение цены Holoworld AI (HOLO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,06646 -- -1,43% -9,99% -21,35%

Технические индикаторы Holoworld AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Holoworld AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 1 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,06641 0,06641 R2 0,06641 0,0664 R1 0,0664 0,0664 PP 0,0664 0,0664 S1 0,06639 0,06639 S2 0,06639 0,06639 S3 0,06638 0,06639

Рыночные сигналы Holoworld AI Текущий чистый объем открытых ордеров 0,17M $5,12 M $4,95 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,04M 3-дневные активные покупки $0,12 M 3-дневные активные продажи $0,16 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,06M 7-дневные активные покупки $0,36 M 7-дневные активные продажи $0,41 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Holoworld AI Чистый приток Цена HOLOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,07 2026-08-09 -$0,10 M 0,07 2026-08-08 -$0,04 M 0,07 2026-08-07 -$0,02 M 0,07 2026-08-06 $0,00 M 0,07 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Holoworld AI (HOLO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Holoworld AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HOLO / USDT $0,06646 $0,06646 $0,06646 -4,33% 1.02M (USDT) Торговля HOLO / USDC $0,06652 $0,06652 $0,06652 -4,14% 743.27K (USDT) Торговля