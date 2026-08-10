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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Holoworld AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Holoworld AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Holoworld AI (HOLO) за сегодня

Технический анализ Holoworld AI (HOLO) за сегодня

Страница анализа Holoworld AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HOLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Holoworld AI ниже.

Изменение цены Holoworld AI (HOLO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06646---1,43%-9,99%-21,35%
Узнайте больше о цене Holoworld AI

Технические индикаторы Holoworld AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Holoworld AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06641
0,06641
R2
0,06641
0,0664
R1
0,0664
0,0664
PP
0,0664
0,0664
S1
0,06639
0,06639
S2
0,06639
0,06639
S3
0,06638
0,06639

Рыночные сигналы Holoworld AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,17M
$5,12 M
$4,95 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,06M
7-дневные активные покупки
$0,36 M
7-дневные активные продажи
$0,41 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Holoworld AI

Чистый притокЦена HOLOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,07
2026-08-09-$0,10 M0,07
2026-08-08-$0,04 M0,07
2026-08-07-$0,02 M0,07
2026-08-06$0,00 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Holoworld AI

Торгуйте Holoworld AI (HOLO) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HOLO/USDT
$0,06646
$0,06646$0,06646
-4,33%
1.02M (USDT)
HOLO/USDC
$0,06652
$0,06652$0,06652
-4,14%
743.27K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HOLO в USD

Сумма

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0,06646 USD

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