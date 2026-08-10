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Технический анализ Helium Network Token (HNT) за сегодня

Технический анализ Helium Network Token (HNT) за сегодня

Страница анализа Helium Network Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Helium Network Token ниже.

Изменение цены Helium Network Token (HNT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1883--+4,09%-16,13%-79,33%
Узнайте больше о цене Helium Network Token

Технические индикаторы Helium Network Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Helium Network Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 7
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 1Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 6Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1878
0,1878
R2
0,1878
0,1877
R1
0,1877
0,1877
PP
0,1877
0,1877
S1
0,1876
0,1876
S2
0,1876
0,1876
S3
0,1875
0,1876

Рыночные сигналы Helium Network Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,15M
$1,43 M
$1,58 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,90 M
7-дневные активные продажи
$0,90 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Helium Network Token

Чистый притокЦена HNTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,19
2026-08-09-$0,03 M0,19
2026-08-08-$0,03 M0,19
2026-08-07$0,12 M0,20
2026-08-06$0,03 M0,18

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HNT/USDT
$0,1883
$0,1883$0,1883
-0,89%
301.33K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HNT в USD

Сумма

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 0,1883 USD

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