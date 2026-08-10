Технический анализ Helium Network Token (HNT) за сегодня Страница анализа Helium Network Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Helium Network Token ниже. Регистрация

Изменение цены Helium Network Token (HNT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1883 -- +4,09% -16,13% -79,33%

Технические индикаторы Helium Network Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Helium Network Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 13 Нейтрально 7 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 11 Нейтрально 1 Покупка 2 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 2 Нейтрально 6 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1878 0,1878 R2 0,1878 0,1877 R1 0,1877 0,1877 PP 0,1877 0,1877 S1 0,1876 0,1876 S2 0,1876 0,1876 S3 0,1875 0,1876

Рыночные сигналы Helium Network Token Текущий чистый объем открытых ордеров -0,15M $1,43 M $1,58 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,15 M 3-дневные активные продажи $0,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,90 M 7-дневные активные продажи $0,90 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Helium Network Token Чистый приток Цена HNTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,19 2026-08-09 -$0,03 M 0,19 2026-08-08 -$0,03 M 0,19 2026-08-07 $0,12 M 0,20 2026-08-06 $0,03 M 0,18 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Helium Network Token (HNT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Helium Network Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HNT / USDT $0,1883 $0,1883 $0,1883 -0,89% 301.33K (USDT) Торговля