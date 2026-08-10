Технический анализ Hamster Kombat (HMSTR) за сегодня Страница анализа Hamster Kombat предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HMSTR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hamster Kombat ниже. Регистрация

Изменение цены Hamster Kombat (HMSTR) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0001921 -- +11,55% -16,08% +7,31%

Технические индикаторы Hamster Kombat

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hamster Kombat на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 13 Нейтрально 5 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 10 Нейтрально 2 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 3 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,000192 0,0001919 R2 0,0001919 0,0001919 R1 0,0001919 0,0001919 PP 0,0001918 0,0001918 S1 0,0001918 0,0001918 S2 0,0001917 0,0001918 S3 0,0001917 0,0001917

Рыночные сигналы Hamster Kombat Текущий чистый объем открытых ордеров -0,09M $3,15 M $3,24 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,29 M 3-дневные активные продажи $0,30 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,47 M 7-дневные активные продажи $0,47 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Hamster Kombat Чистый приток Цена HMSTRUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,13 M 0,00 2026-08-09 -$0,18 M 0,00 2026-08-08 -$0,08 M 0,00 2026-08-07 -$0,12 M 0,00 2026-08-06 -$0,10 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Hamster Kombat (HMSTR) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Hamster Kombat в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HMSTR / USDT $0,0001921 $0,0001921 $0,0001921 -7,06% 503.50M (USDT) Торговля HMSTR / USDC $0,000192 $0,000192 $0,000192 -7,06% 272.49M (USDT) Торговля