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Технический анализ Hamster Kombat (HMSTR) за сегодня

Технический анализ Hamster Kombat (HMSTR) за сегодня

Страница анализа Hamster Kombat предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HMSTR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hamster Kombat ниже.

Изменение цены Hamster Kombat (HMSTR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0001921--+11,55%-16,08%+7,31%
Узнайте больше о цене Hamster Kombat

Технические индикаторы Hamster Kombat

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hamster Kombat на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 5
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 10Нейтрально 2Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 3Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000192
0,0001919
R2
0,0001919
0,0001919
R1
0,0001919
0,0001919
PP
0,0001918
0,0001918
S1
0,0001918
0,0001918
S2
0,0001917
0,0001918
S3
0,0001917
0,0001917

Рыночные сигналы Hamster Kombat

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,09M
$3,15 M
$3,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,29 M
3-дневные активные продажи
$0,30 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,47 M
7-дневные активные продажи
$0,47 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hamster Kombat

Чистый притокЦена HMSTRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,13 M0,00
2026-08-09-$0,18 M0,00
2026-08-08-$0,08 M0,00
2026-08-07-$0,12 M0,00
2026-08-06-$0,10 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HMSTR/USDT
$0,0001921
$0,0001921$0,0001921
-7,06%
503.50M (USDT)
HMSTR/USDC
$0,000192
$0,000192$0,000192
-7,06%
272.49M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HMSTR в USD

Сумма

HMSTR
HMSTR
USD
USD

1 HMSTR = 0,0001921 USD

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