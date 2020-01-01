Токеномика HI (HI) Откройте для себя ключевую информацию о HI (HI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HI (HI) HI использует технологию блокчейна для создания сервисов, управляемых сообществом. Члены hi являются ключевыми заинтересованными сторонами этой экосистемы, и бизнес стремится максимизировать ценность членства, а не прибыль. Их первый продукт — это цифровой кошелек, который предоставляет участникам наиболее удобный способ оплаты через социальные мессенджеры. Официальный сайт: https://www.hi.com/ Whitepaper: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Купить HI сейчас!

Токеномика и анализ цен HI (HI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HI (HI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,83M $ 5,83M $ 5,83M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 62,07B $ 62,07B $ 62,07B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,40M $ 9,40M $ 9,40M Исторический максимум: $ 0,0615 $ 0,0615 $ 0,0615 Исторический минимум: $ 0,000087359779890873 $ 0,000087359779890873 $ 0,000087359779890873 Текущая цена: $ 0,000094 $ 0,000094 $ 0,000094 Узнайте больше о цене HI (HI)

Токеномика HI (HI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HI (HI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HI, изучите текущую цену HI!

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