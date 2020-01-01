Токеномика HI (HI)

Токеномика HI (HI)

Откройте для себя ключевую информацию о HI (HI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HI (HI)

HI использует технологию блокчейна для создания сервисов, управляемых сообществом. Члены hi являются ключевыми заинтересованными сторонами этой экосистемы, и бизнес стремится максимизировать ценность членства, а не прибыль. Их первый продукт — это цифровой кошелек, который предоставляет участникам наиболее удобный способ оплаты через социальные мессенджеры.

Официальный сайт:
https://www.hi.com/
Whitepaper:
https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

Токеномика и анализ цен HI (HI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HI (HI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,83M
$ 5,83M$ 5,83M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 62,07B
$ 62,07B$ 62,07B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,40M
$ 9,40M$ 9,40M
Исторический максимум:
$ 0,0615
$ 0,0615$ 0,0615
Исторический минимум:
$ 0,000087359779890873
$ 0,000087359779890873$ 0,000087359779890873
Текущая цена:
$ 0,000094
$ 0,000094$ 0,000094

Токеномика HI (HI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HI (HI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HI, изучите текущую цену HI!

Как купить HI

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История цены HI (HI)

Анализ истории цены HI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.