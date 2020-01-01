Токеномика SphereX (HERE)

Токеномика SphereX (HERE)

Откройте для себя ключевую информацию о SphereX (HERE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SphereX (HERE)

SphereX – это передовая децентрализованная биржа (DEX), которая переосмысливает торговлю цифровыми активами с непревзойденной свободой и инновациями. Наша платформа сочетает в себе офчейн-сопоставление для быстрого исполнения сделок, ончейн-расчеты для максимальной безопасности и кросс-маржинальную торговлю для эффективности капитала.

Официальный сайт:
https://www.sx.xyz/
Whitepaper:
https://bit.ly/SphereX_Litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xD722424cF94b583752dfc80C08e2531AB3b762dc

Токеномика и анализ цен SphereX (HERE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SphereX (HERE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 900,00M
$ 900,00M$ 900,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 468,00K
$ 468,00K$ 468,00K
Исторический максимум:
$ 0,16888
$ 0,16888$ 0,16888
Исторический минимум:
$ 0,000199942621984002
$ 0,000199942621984002$ 0,000199942621984002
Текущая цена:
$ 0,00052
$ 0,00052$ 0,00052

Токеномика SphereX (HERE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SphereX (HERE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HERE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HERE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HERE, изучите текущую цену HERE!

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История цены SphereX (HERE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.