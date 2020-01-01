Токеномика SphereX (HERE) Откройте для себя ключевую информацию о SphereX (HERE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SphereX (HERE) SphereX – это передовая децентрализованная биржа (DEX), которая переосмысливает торговлю цифровыми активами с непревзойденной свободой и инновациями. Наша платформа сочетает в себе офчейн-сопоставление для быстрого исполнения сделок, ончейн-расчеты для максимальной безопасности и кросс-маржинальную торговлю для эффективности капитала. Официальный сайт: https://www.sx.xyz/ Whitepaper: https://bit.ly/SphereX_Litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xD722424cF94b583752dfc80C08e2531AB3b762dc Купить HERE сейчас!

Токеномика и анализ цен SphereX (HERE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SphereX (HERE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 468,00K $ 468,00K $ 468,00K Исторический максимум: $ 0,16888 $ 0,16888 $ 0,16888 Исторический минимум: $ 0,000199942621984002 $ 0,000199942621984002 $ 0,000199942621984002 Текущая цена: $ 0,00052 $ 0,00052 $ 0,00052 Узнайте больше о цене SphereX (HERE)

Токеномика SphereX (HERE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SphereX (HERE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HERE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HERE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HERE, изучите текущую цену HERE!

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