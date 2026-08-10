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Технический анализ Hemi (HEMI) за сегодня

Технический анализ Hemi (HEMI) за сегодня

Страница анализа Hemi предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HEMI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hemi ниже.

Изменение цены Hemi (HEMI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005335--+20,83%+17,25%-40,71%
Узнайте больше о цене Hemi

Технические индикаторы Hemi

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hemi на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 5
Покупка 12
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 1Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 4Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005335
0,005335
R2
0,005335
0,005334
R1
0,005334
0,005334
PP
0,005334
0,005334
S1
0,005333
0,005333
S2
0,005333
0,005333
S3
0,005332
0,005333

Рыночные сигналы Hemi

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,24M
$3,01 M
$3,25 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,33 M
7-дневные активные продажи
$0,32 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hemi

Чистый притокЦена HEMIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,10 M0,01
2026-08-09-$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,21 M0,01
2026-08-07$0,12 M0,01
2026-08-06-$0,03 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HEMI/USDT
$0,005335
$0,005335$0,005335
-4,09%
21.78M (USDT)
HEMI/USDC
$0,005328
$0,005328$0,005328
-3,84%
9.91M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HEMI в USD

Сумма

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0,005335 USD

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