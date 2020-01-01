Токеномика HARD Protocol (HARD) Откройте для себя ключевую информацию о HARD Protocol (HARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HARD Protocol (HARD) Hard Protocol - это межцепочечный денежный рынок. Токен HARD - это управляющий токен Hard Protocol, используемый для поощрения ранних участников за участие в непрерывном развитии и управлении продуктом. С помощью платформы Hard Protocol пользователи могут использовать BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX и другие активы для кредитования и майнинга с целью получения дохода. Официальный сайт: https://kava.io/lend Whitepaper: https://medium.com/kava-labs/introducing-harvest-io-the-worlds-first-cross-chain-money-market-a27535a5d91a Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/kava Купить HARD сейчас!

Токеномика и анализ цен HARD Protocol (HARD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HARD Protocol (HARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 134,79M $ 134,79M $ 134,79M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,9956 $ 2,9956 $ 2,9956 Исторический минимум: $ 0,006762337329526922 $ 0,006762337329526922 $ 0,006762337329526922 Текущая цена: $ 0,007795 $ 0,007795 $ 0,007795 Узнайте больше о цене HARD Protocol (HARD)

Токеномика HARD Protocol (HARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HARD Protocol (HARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HARD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HARD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HARD, изучите текущую цену HARD!

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