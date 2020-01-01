Токеномика HARD Protocol (HARD)

Токеномика HARD Protocol (HARD)

Откройте для себя ключевую информацию о HARD Protocol (HARD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о HARD Protocol (HARD)

Hard Protocol - это межцепочечный денежный рынок. Токен HARD - это управляющий токен Hard Protocol, используемый для поощрения ранних участников за участие в непрерывном развитии и управлении продуктом. С помощью платформы Hard Protocol пользователи могут использовать BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX и другие активы для кредитования и майнинга с целью получения дохода.

Официальный сайт:
https://kava.io/lend
Whitepaper:
https://medium.com/kava-labs/introducing-harvest-io-the-worlds-first-cross-chain-money-market-a27535a5d91a
Обозреватель блоков:
https://www.mintscan.io/kava

Токеномика и анализ цен HARD Protocol (HARD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HARD Protocol (HARD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 134,79M
$ 134,79M$ 134,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2,9956
$ 2,9956$ 2,9956
Исторический минимум:
$ 0,006762337329526922
$ 0,006762337329526922$ 0,006762337329526922
Текущая цена:
$ 0,007795
$ 0,007795$ 0,007795

Токеномика HARD Protocol (HARD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HARD Protocol (HARD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HARD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HARD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HARD, изучите текущую цену HARD!

Как купить HARD

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История цены HARD Protocol (HARD)

Анализ истории цены HARD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.