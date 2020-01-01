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Технический анализ Hana (HANA) за сегодня

Технический анализ Hana (HANA) за сегодня

Страница анализа Hana предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HANA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hana ниже.

Изменение цены Hana (HANA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03104--+1,92%-19,85%-15,40%
Узнайте больше о цене Hana

Технические индикаторы Hana

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hana на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 1
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03115
0,03113
R2
0,03113
0,03112
R1
0,03112
0,03111
PP
0,0311
0,0311
S1
0,03109
0,03109
S2
0,03107
0,03108
S3
0,03106
0,03107

Рыночные сигналы Hana

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,90M
$8,63 M
$9,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hana

Чистый притокЦена HANAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HANA/USDT
$0,03104
$0,03104$0,03104
-2,29%
2.42M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HANA в USD

Сумма

HANA
HANA
USD
USD

1 HANA = 0,03104 USD

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