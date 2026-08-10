Технический анализ Haedal Protocol (HAEDAL) за сегодня Страница анализа Haedal Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HAEDAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Haedal Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Haedal Protocol (HAEDAL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01674 -- +15,52% -0,06% -54,60%

Технические индикаторы Haedal Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Haedal Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 4 Нейтрально 5 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 1 Покупка 12 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 4 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01674 0,01673 R2 0,01673 0,01672 R1 0,01672 0,01672 PP 0,01671 0,01671 S1 0,0167 0,0167 S2 0,01669 0,0167 S3 0,01668 0,01669

Рыночные сигналы Haedal Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,90M $8,11 M $9,01 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,13 M 3-дневные активные продажи $0,13 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,18 M 7-дневные активные продажи $0,18 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Haedal Protocol Чистый приток Цена HAEDALUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,02 2026-08-09 $0,11 M 0,02 2026-08-08 -$0,01 M 0,02 2026-08-07 -$0,01 M 0,02 2026-08-06 $0,00 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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