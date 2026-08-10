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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Haedal Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Haedal Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Haedal Protocol (HAEDAL) за сегодня

Технический анализ Haedal Protocol (HAEDAL) за сегодня

Страница анализа Haedal Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HAEDAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Haedal Protocol ниже.

Изменение цены Haedal Protocol (HAEDAL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01674--+15,52%-0,06%-54,60%
Узнайте больше о цене Haedal Protocol

Технические индикаторы Haedal Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Haedal Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 5
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 1Покупка 12
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01674
0,01673
R2
0,01673
0,01672
R1
0,01672
0,01672
PP
0,01671
0,01671
S1
0,0167
0,0167
S2
0,01669
0,0167
S3
0,01668
0,01669

Рыночные сигналы Haedal Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,90M
$8,11 M
$9,01 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,13 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,18 M
7-дневные активные продажи
$0,18 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Haedal Protocol

Чистый притокЦена HAEDALUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,02
2026-08-09$0,11 M0,02
2026-08-08-$0,01 M0,02
2026-08-07-$0,01 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HAEDAL/USDT
$0,01674
$0,01674$0,01674
-1,99%
8.47M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HAEDAL в USD

Сумма

HAEDAL
HAEDAL
USD
USD

1 HAEDAL = 0,01674 USD

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