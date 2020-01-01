Токеномика Haven1 (H1)

Токеномика Haven1 (H1)

Откройте для себя ключевую информацию о Haven1 (H1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Haven1 (H1)

Haven1 – это EVM 1 уровня для DeFi 2.0. Полноценная экосистема Web3 из проверенных и верифицированных hApp-приложений, специально созданная для DeFi, RWA и более безопасного Web3-опыта, устойчивого к MEV.

Официальный сайт:
https://haven1.org
Whitepaper:
https://docs.haven1.org/get-started/litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9

Токеномика и анализ цен Haven1 (H1)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Haven1 (H1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,19M
$ 3,19M$ 3,19M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 196,82M
$ 196,82M$ 196,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 32,42M
$ 32,42M$ 32,42M
Исторический максимум:
$ 0,02989
$ 0,02989$ 0,02989
Исторический минимум:
$ 0,013531864883635858
$ 0,013531864883635858$ 0,013531864883635858
Текущая цена:
$ 0,01621
$ 0,01621$ 0,01621

Токеномика Haven1 (H1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Haven1 (H1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов H1, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов H1.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H1, изучите текущую цену H1!

Как купить H1

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История цены Haven1 (H1)

Анализ истории цены H1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены H1

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.