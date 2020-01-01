Токеномика Haven1 (H1) Откройте для себя ключевую информацию о Haven1 (H1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Haven1 (H1) Haven1 – это EVM 1 уровня для DeFi 2.0. Полноценная экосистема Web3 из проверенных и верифицированных hApp-приложений, специально созданная для DeFi, RWA и более безопасного Web3-опыта, устойчивого к MEV. Официальный сайт: https://haven1.org Whitepaper: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Купить H1 сейчас!

Токеномика и анализ цен Haven1 (H1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Haven1 (H1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,19M $ 3,19M $ 3,19M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 196,82M $ 196,82M $ 196,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,42M $ 32,42M $ 32,42M Исторический максимум: $ 0,02989 $ 0,02989 $ 0,02989 Исторический минимум: $ 0,013531864883635858 $ 0,013531864883635858 $ 0,013531864883635858 Текущая цена: $ 0,01621 $ 0,01621 $ 0,01621 Узнайте больше о цене Haven1 (H1)

Токеномика Haven1 (H1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Haven1 (H1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов H1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов H1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой H1, изучите текущую цену H1!

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