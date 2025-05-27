Что такое Haven1 (H1)

Haven1 – это EVM 1 уровня для DeFi 2.0. Полноценная экосистема Web3 из проверенных и верифицированных hApp-приложений, специально созданная для DeFi, RWA и более безопасного Web3-опыта, устойчивого к MEV.

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Haven1 Прогноз Цены

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H1 на местную валюту

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Источники Haven1

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