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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GUNZ, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GUNZ, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ GUNZ (GUN) за сегодня

Технический анализ GUNZ (GUN) за сегодня

Страница анализа GUNZ предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GUN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GUNZ ниже.

Изменение цены GUNZ (GUN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0036--+28,34%-11,27%-76,40%
Узнайте больше о цене GUNZ

Технические индикаторы GUNZ

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GUNZ на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00364
0,003622
R2
0,003622
0,003611
R1
0,003612
0,003605
PP
0,003594
0,003594
S1
0,003584
0,003583
S2
0,003566
0,003577
S3
0,003556
0,003566

Рыночные сигналы GUNZ

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,82M
$6,34 M
$7,16 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$0,43 M
3-дневные активные продажи
$0,46 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,86 M
7-дневные активные продажи
$0,86 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала GUNZ

Чистый притокЦена GUNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,20 M0,00
2026-08-09-$0,08 M0,00
2026-08-08$0,05 M0,00
2026-08-07-$0,22 M0,00
2026-08-06$0,23 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о GUNZ

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GUN/USDT
$0,0036
$0,0036$0,0036
+17,64%
25.86M (USDT)
GUN/USDC
$0,003626
$0,003626$0,003626
+18,45%
17.39M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GUN в USD

Сумма

GUN
GUN
USD
USD

1 GUN = 0,0036 USD

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