Токеномика Gull ai (GULL)
Информация о Gull ai (GULL)
Gull AI – это флагманская омничейн инфраструктура ИИ, призванная совершить революцию в DeFi, сделав транзакции ончейн бесшовными и интеллектуальными. Благодаря передовому ИИ и кроссчейн совместимости она упрощает торговлю, оптимизацию ликвидности и перевод активов через несколько блокчейнов. Благодаря унифицированному интерфейсу и эффективности, основанной на автоматизации, Gull AI определяет будущее децентрализованных финансов.
Токеномика и анализ цен Gull ai (GULL)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gull ai (GULL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Gull ai (GULL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Gull ai (GULL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GULL, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GULL.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GULL, изучите текущую цену GULL!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GULL = 0,000565 USD