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Технический анализ SUPERFORTUNE (GUA) за сегодня

Технический анализ SUPERFORTUNE (GUA) за сегодня

Страница анализа SUPERFORTUNE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GUA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SUPERFORTUNE ниже.

Изменение цены SUPERFORTUNE (GUA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0459---1,10%-14,11%-96,22%
Узнайте больше о цене SUPERFORTUNE

Технические индикаторы SUPERFORTUNE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SUPERFORTUNE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 5
Покупка 15
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 10
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04626
0,04623
R2
0,04623
0,04621
R1
0,0462
0,04619
PP
0,04617
0,04617
S1
0,04614
0,04615
S2
0,04611
0,04613
S3
0,04608
0,04611

Рыночные сигналы SUPERFORTUNE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,58M
$1,44 M
$2,02 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,82 M
3-дневные активные продажи
$0,85 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$1,64 M
7-дневные активные продажи
$1,64 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SUPERFORTUNE

Чистый притокЦена GUAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GUA/USDT
$0,04595
$0,04595$0,04595
+29,87%
33.99M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GUA в USD

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GUA
GUA
USD
USD

1 GUA = 0,0459 USD

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