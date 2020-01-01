Токеномика Gatto (GTON)

Токеномика Gatto (GTON)

Откройте для себя ключевую информацию о Gatto (GTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gatto (GTON)

Gatto – это единственная в своем роде игра в стиле тамагочи на блокчейне TON, где вы можете выращивать, собирать и тренировать самых сильных питомцев. Участвуйте в захватывающих сражениях и соревнованиях, занимайте первые места в таблицах лидеров и зарабатывайте реальные награды, получая при этом удовольствие!

Официальный сайт:
https://gatto.pw/
Whitepaper:
https://gatto-official.gitbook.io/white-paper/version-in-english/who-are-gattomons
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQAj680BapntDEm6parX4BfX_S1Jcb1qpF63BREiHZYBGENE

Токеномика и анализ цен Gatto (GTON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gatto (GTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,20M
$ 5,20M$ 5,20M
Исторический максимум:
$ 0,788
$ 0,788$ 0,788
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,26
$ 0,26$ 0,26

Токеномика Gatto (GTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gatto (GTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTON, изучите текущую цену GTON!

Как купить GTON

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История цены Gatto (GTON)

Анализ истории цены GTON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.