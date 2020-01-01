Токеномика Gatto (GTON) Откройте для себя ключевую информацию о Gatto (GTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gatto (GTON) Gatto – это единственная в своем роде игра в стиле тамагочи на блокчейне TON, где вы можете выращивать, собирать и тренировать самых сильных питомцев. Участвуйте в захватывающих сражениях и соревнованиях, занимайте первые места в таблицах лидеров и зарабатывайте реальные награды, получая при этом удовольствие! Официальный сайт: https://gatto.pw/ Whitepaper: https://gatto-official.gitbook.io/white-paper/version-in-english/who-are-gattomons Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQAj680BapntDEm6parX4BfX_S1Jcb1qpF63BREiHZYBGENE Купить GTON сейчас!

Токеномика и анализ цен Gatto (GTON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gatto (GTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,20M $ 5,20M $ 5,20M Исторический максимум: $ 0,788 $ 0,788 $ 0,788 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 Узнайте больше о цене Gatto (GTON)

Токеномика Gatto (GTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gatto (GTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTON, изучите текущую цену GTON!

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