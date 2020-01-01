Токеномика Game tree Coin (GTCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Game tree Coin (GTCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Game tree Coin (GTCOIN) GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG. Официальный сайт: https://gametree.io/ Whitepaper: https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf Обозреватель блоков: https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6 Купить GTCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Game tree Coin (GTCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Game tree Coin (GTCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 441,00K $ 441,00K $ 441,00K Исторический максимум: $ 0,60323 $ 0,60323 $ 0,60323 Исторический минимум: $ 0,000052780335854834 $ 0,000052780335854834 $ 0,000052780335854834 Текущая цена: $ 0,0000441 $ 0,0000441 $ 0,0000441 Узнайте больше о цене Game tree Coin (GTCOIN)

Токеномика Game tree Coin (GTCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Game tree Coin (GTCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTCOIN, изучите текущую цену GTCOIN!

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