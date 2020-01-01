Токеномика Game tree Coin (GTCOIN)

Токеномика Game tree Coin (GTCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Game tree Coin (GTCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Game tree Coin (GTCOIN)

GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG.

Официальный сайт:
https://gametree.io/
Whitepaper:
https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf
Обозреватель блоков:
https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6

Токеномика и анализ цен Game tree Coin (GTCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Game tree Coin (GTCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 441,00K
$ 441,00K$ 441,00K
Исторический максимум:
$ 0,60323
$ 0,60323$ 0,60323
Исторический минимум:
$ 0,000052780335854834
$ 0,000052780335854834$ 0,000052780335854834
Текущая цена:
$ 0,0000441
$ 0,0000441$ 0,0000441

Токеномика Game tree Coin (GTCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Game tree Coin (GTCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTCOIN, изучите текущую цену GTCOIN!

Как купить GTCOIN

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История цены Game tree Coin (GTCOIN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.