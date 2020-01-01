Токеномика GTC AI (GTCAI) Откройте для себя ключевую информацию о GTC AI (GTCAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GTC AI (GTCAI) GTC AI – это управляемая искусственным интеллектом масштабируемая платформа модульной инфраструктуры Web3. Официальный сайт: https://www.gtcai.net/ Whitepaper: https://docs.gtcai.net/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x43cb3324ed27b4207eb93cac76d354f821998158 Купить GTCAI сейчас!

Токеномика и анализ цен GTC AI (GTCAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GTC AI (GTCAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 14,534 $ 14,534 $ 14,534 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000045 $ 0,000045 $ 0,000045 Узнайте больше о цене GTC AI (GTCAI)

Токеномика GTC AI (GTCAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GTC AI (GTCAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTCAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTCAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTCAI, изучите текущую цену GTCAI!

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