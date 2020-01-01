Токеномика GTA (GTA) Откройте для себя ключевую информацию о GTA (GTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GTA (GTA) Токен GTA был создан как мемкоин командой энтузиастов с целью объединить многомиллионных поклонников лучшей игры в истории в одно большое сообщество и дать им инструмент для выражения своей любви. Токен GTA, представленный на этой странице, никак не связан с франшизой Grand Theft Auto, Rockstar Games, Inc. или Take-Two Interactive Software, Inc. Официальный сайт: https://www.gtatoken.cc/ Whitepaper: https://assets-global.website-files.com/65b8ea057a8e7ef8a135348d/65c0f22e7699bf3468b5655f_GTA%20white%20paper.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x73db621cc8f0a767bed0e5c0a2920f480d77b765 Купить GTA сейчас!

Токеномика и анализ цен GTA (GTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GTA (GTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 116,00K $ 116,00K $ 116,00K Исторический максимум: $ 10,79 $ 10,79 $ 10,79 Исторический минимум: $ 0,009194742776670541 $ 0,009194742776670541 $ 0,009194742776670541 Текущая цена: $ 0,0116 $ 0,0116 $ 0,0116 Узнайте больше о цене GTA (GTA)

Токеномика GTA (GTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GTA (GTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTA, изучите текущую цену GTA!

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