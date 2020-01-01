Токеномика GTA (GTA)

Токеномика GTA (GTA)

Откройте для себя ключевую информацию о GTA (GTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GTA (GTA)

Токен GTA был создан как мемкоин командой энтузиастов с целью объединить многомиллионных поклонников лучшей игры в истории в одно большое сообщество и дать им инструмент для выражения своей любви. Токен GTA, представленный на этой странице, никак не связан с франшизой Grand Theft Auto, Rockstar Games, Inc. или Take-Two Interactive Software, Inc.

Официальный сайт:
https://www.gtatoken.cc/
Whitepaper:
https://assets-global.website-files.com/65b8ea057a8e7ef8a135348d/65c0f22e7699bf3468b5655f_GTA%20white%20paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x73db621cc8f0a767bed0e5c0a2920f480d77b765

Токеномика и анализ цен GTA (GTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GTA (GTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 116,00K
$ 116,00K$ 116,00K
Исторический максимум:
$ 10,79
$ 10,79$ 10,79
Исторический минимум:
$ 0,009194742776670541
$ 0,009194742776670541$ 0,009194742776670541
Текущая цена:
$ 0,0116
$ 0,0116$ 0,0116

Токеномика GTA (GTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GTA (GTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GTA, изучите текущую цену GTA!

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История цены GTA (GTA)

Анализ истории цены GTA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.