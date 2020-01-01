Токеномика GSTOP (GSTOP) Откройте для себя ключевую информацию о GSTOP (GSTOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GSTOP (GSTOP) GSTOP – это мемкоин в сети Ethereum. Официальный сайт: https://gamestopeth.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdd157bd06c1840fa886da18a138c983a7d74c1d7 Купить GSTOP сейчас!

Токеномика и анализ цен GSTOP (GSTOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GSTOP (GSTOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,60K $ 32,60K $ 32,60K Исторический максимум: $ 0,007551 $ 0,007551 $ 0,007551 Исторический минимум: $ 0,000030446939624028 $ 0,000030446939624028 $ 0,000030446939624028 Текущая цена: $ 0,0000326 $ 0,0000326 $ 0,0000326 Узнайте больше о цене GSTOP (GSTOP)

Токеномика GSTOP (GSTOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GSTOP (GSTOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GSTOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GSTOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GSTOP, изучите текущую цену GSTOP!

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