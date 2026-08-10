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Технический анализ Grvt (GRVT) за сегодня

Технический анализ Grvt (GRVT) за сегодня

Страница анализа Grvt предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GRVT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Grvt ниже.

Изменение цены Grvt (GRVT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3749--+39,88%+274,90%+274,90%
Узнайте больше о цене Grvt

Технические индикаторы Grvt

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Grvt на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 1
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,37436
0,37436
R2
0,37436
0,37436
R1
0,37436
0,37436
PP
0,37436
0,37436
S1
0,37436
0,37436
S2
0,37436
0,37436
S3
0,37436
0,37436

Рыночные сигналы Grvt

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,97M
$6,14 M
$7,11 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$2,50 M
3-дневные активные продажи
$2,49 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,20M
7-дневные активные покупки
$10,65 M
7-дневные активные продажи
$10,84 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Grvt

Чистый притокЦена GRVTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$1,01 M0,37
2026-08-09$2,93 M0,29
2026-08-08$10,75 M0,29
2026-08-07$3,92 M0,31
2026-08-06-$43,96 M0,28

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GRVT/USDC
$0,3742
$0,3742$0,3742
+29,07%
180.27K (USDT)
GRVT/USDT
$0,3762
$0,3762$0,3762
+29,72%
2.29M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GRVT в USD

Сумма

GRVT
GRVT
USD
USD

1 GRVT = 0,3749 USD

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