Технический анализ Grvt (GRVT) за сегодня
Изменение цены Grvt (GRVT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,3749
|--
|+39,88%
|+274,90%
|+274,90%
Технические индикаторы Grvt
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Grvt на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 1
|Нейтрально 0
|Покупка 13
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 1
|Покупка 4
Рыночные сигналы Grvt
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Grvt
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$1,01 M
|0,37
|2026-08-09
|$2,93 M
|0,29
|2026-08-08
|$10,75 M
|0,29
|2026-08-07
|$3,92 M
|0,31
|2026-08-06
|-$43,96 M
|0,28
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.