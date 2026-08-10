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Технический анализ Grove (GROVE) за сегодня

Технический анализ Grove (GROVE) за сегодня

Страница анализа Grove предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GROVE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Grove ниже.

Изменение цены Grove (GROVE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008579---18,94%-60,53%+14,38%
Узнайте больше о цене Grove

Технические индикаторы Grove

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Grove на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 6
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 6Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00874
0,00871
R2
0,00871
0,00869
R1
0,00869
0,00868
PP
0,00866
0,00866
S1
0,00864
0,00864
S2
0,00861
0,00863
S3
0,00859
0,00861

Рыночные сигналы Grove

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,01 M
$0,02 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Grove

Чистый притокЦена GROVEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,01
2026-08-09-$0,02 M0,01
2026-08-08-$0,12 M0,01
2026-08-07$0,01 M0,01
2026-08-06$0,10 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GROVE/USDT
$0,008579
$0,008579$0,008579
-1,83%
13.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GROVE в USD

Сумма

GROVE
GROVE
USD
USD

1 GROVE = 0,008579 USD

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