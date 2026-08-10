Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GRASS, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GRASS, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о GRASS

Информация о цене GRASS

Что такое GRASS

Whitepaper GRASS

Официальный сайт GRASS

Токеномика GRASS

Прогноз цен GRASS

История GRASS

Руководство по покупке GRASS

Конвертер валют GRASS в фиат

GRASS на споте

Фьючерсы GRASS USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ GRASS (GRASS) за сегодня

Технический анализ GRASS (GRASS) за сегодня

Страница анализа GRASS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GRASS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GRASS ниже.

Изменение цены GRASS (GRASS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2941---5,26%-28,93%-15,27%
Узнайте больше о цене GRASS

Технические индикаторы GRASS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GRASS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 4
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2949
0,2948
R2
0,2948
0,2947
R1
0,2947
0,2947
PP
0,2946
0,2946
S1
0,2945
0,2945
S2
0,2944
0,2945
S3
0,2943
0,2944

Рыночные сигналы GRASS

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$3,73 M
$3,78 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,50 M
3-дневные активные продажи
$0,51 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
7-дневные активные покупки
$1,65 M
7-дневные активные продажи
$1,60 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала GRASS

Чистый притокЦена GRASSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,16 M0,29
2026-08-09-$0,01 M0,30
2026-08-08-$0,05 M0,30
2026-08-07-$0,06 M0,30
2026-08-06$0,09 M0,31

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о GRASS

Торгуйте GRASS (GRASS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы GRASS в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GRASS/USDT
$0,2941
$0,2941$0,2941
-2,55%
277.93K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GRASS в USD

Сумма

GRASS
GRASS
USD
USD

1 GRASS = 0,294 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.