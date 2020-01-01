Токеномика GuildQB (GQB)
Информация о GuildQB (GQB)
GuildQB – это игровая экосистема, объединяющая различные аспекты игровой индустрии, такие как управление DAO, разработка игр, продвижение NFT и технология блокчейн. Конечная цель проекта – создать взаимосвязанную экосистему игр, NFT и сообществ, которая принесет максимальную пользу игрокам и обеспечит совместимость с экосистемой GameFi. GuildQB планирует расширить количество игроков, исследуя игры высокого уровня и предоставляя стипендии желающим. Пользователи также могут заработать дополнительные стимулы, создавая игровые инструменты и налаживая связи с индустрией GameFI/BCG.
Токеномика и анализ цен GuildQB (GQB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене GuildQB (GQB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика GuildQB (GQB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики GuildQB (GQB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GQB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GQB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GQB, изучите текущую цену GQB!
Как купить GQB
Заинтересованы в добавлении GuildQB (GQB) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GQB, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены GuildQB (GQB)
Анализ истории цены GQB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены GQB
Хотите узнать, куда может двигаться GQB? Наша страница прогноза цены GQB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить GuildQB (GQB)
Сумма
1 GQB = 0,000532 USD