Токеномика GuildQB (GQB)

Токеномика GuildQB (GQB)

Откройте для себя ключевую информацию о GuildQB (GQB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GuildQB (GQB)

GuildQB – это игровая экосистема, объединяющая различные аспекты игровой индустрии, такие как управление DAO, разработка игр, продвижение NFT и технология блокчейн. Конечная цель проекта – создать взаимосвязанную экосистему игр, NFT и сообществ, которая принесет максимальную пользу игрокам и обеспечит совместимость с экосистемой GameFi. GuildQB планирует расширить количество игроков, исследуя игры высокого уровня и предоставляя стипендии желающим. Пользователи также могут заработать дополнительные стимулы, создавая игровые инструменты и налаживая связи с индустрией GameFI/BCG.

Официальный сайт:
https://guildqb.com/
Whitepaper:
https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603

Токеномика и анализ цен GuildQB (GQB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GuildQB (GQB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,038
$ 0,038$ 0,038
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,000532
$ 0,000532$ 0,000532

Токеномика GuildQB (GQB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GuildQB (GQB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GQB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GQB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GQB, изучите текущую цену GQB!

Как купить GQB

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История цены GuildQB (GQB)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.