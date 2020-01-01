Токеномика Outer Ring MMO (GQ) Откройте для себя ключевую информацию о Outer Ring MMO (GQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Outer Ring MMO (GQ) Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Официальный сайт: https://blinkgalaxy.com Whitepaper: https://docs.blinkgalaxy.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Купить GQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Outer Ring MMO (GQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Outer Ring MMO (GQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 442,04K $ 442,04K $ 442,04K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 5,93B $ 5,93B $ 5,93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 745,00K $ 745,00K $ 745,00K Исторический максимум: $ 0,0096 $ 0,0096 $ 0,0096 Исторический минимум: $ 0,000065771185583866 $ 0,000065771185583866 $ 0,000065771185583866 Текущая цена: $ 0,0000745 $ 0,0000745 $ 0,0000745 Узнайте больше о цене Outer Ring MMO (GQ)

Токеномика Outer Ring MMO (GQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Outer Ring MMO (GQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GQ, изучите текущую цену GQ!

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