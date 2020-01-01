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Технический анализ GPU (GPUBSC) за сегодня

Технический анализ GPU (GPUBSC) за сегодня

Страница анализа GPU предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GPUBSC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GPU ниже.

Изменение цены GPU (GPUBSC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001777---88,97%-64,46%-64,46%
Узнайте больше о цене GPU

Технические индикаторы GPU

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GPU на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00184
0,00184
R2
0,00184
0,00183
R1
0,00183
0,00183
PP
0,00183
0,00183
S1
0,00182
0,00182
S2
0,00182
0,00182
S3
0,00181
0,00182

Рыночные сигналы GPU

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала GPU

Чистый притокЦена GPUBSCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о GPU

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GPUBSC/USD1
$0,001812
$0,001812$0,001812
-24,50%
24.61M (USDT)
GPUBSC/USDT
$0,001777
$0,001777$0,001777
-26,26%
26.37M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GPUBSC в USD

Сумма

GPUBSC
GPUBSC
USD
USD

1 GPUBSC = 0,001777 USD

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