Технический анализ GPU (GPUBSC) за сегодня Страница анализа GPU предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GPUBSC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GPU ниже. Регистрация

Изменение цены GPU (GPUBSC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,001777 -- -88,97% -64,46% -64,46%

Технические индикаторы GPU

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GPU на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 1 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00184 0,00184 R2 0,00184 0,00183 R1 0,00183 0,00183 PP 0,00183 0,00183 S1 0,00182 0,00182 S2 0,00182 0,00182 S3 0,00181 0,00182

Рыночные сигналы GPU Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,03 M $0,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,06 M 3-дневные активные продажи $0,06 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,19 M 7-дневные активные продажи $0,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала GPU Чистый приток Цена GPUBSCUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте GPU (GPUBSC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы GPU в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч GPUBSC / USD1 $0,001812 $0,001812 $0,001812 -24,50% 24.61M (USDT) Торговля GPUBSC / USDT $0,001777 $0,001777 $0,001777 -26,26% 26.37M (USDT) Торговля