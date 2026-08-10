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Технический анализ GoPlus Security (GPS) за сегодня

Технический анализ GoPlus Security (GPS) за сегодня

Страница анализа GoPlus Security предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GPS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GoPlus Security ниже.

Изменение цены GoPlus Security (GPS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,009525--+6,53%-8,22%+25,01%
Узнайте больше о цене GoPlus Security

Технические индикаторы GoPlus Security

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GoPlus Security на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 4
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 0Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,009528
0,009523
R2
0,009523
0,009517
R1
0,009512
0,009513
PP
0,009507
0,009507
S1
0,009496
0,009501
S2
0,009491
0,009497
S3
0,00948
0,009491

Рыночные сигналы GoPlus Security

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,33M
$5,81 M
$5,48 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,05 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала GoPlus Security

Чистый притокЦена GPSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,01
2026-08-09-$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,02 M0,01
2026-08-07-$0,04 M0,01
2026-08-06$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GPS/USDT
$0,009525
$0,009525$0,009525
-1,93%
5.69M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GPS в USD

Сумма

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0,009525 USD

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