Технический анализ GoPlus Security (GPS) за сегодня Страница анализа GoPlus Security предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GPS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GoPlus Security ниже. Регистрация

Изменение цены GoPlus Security (GPS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,009525 -- +6,53% -8,22% +25,01%

Технические индикаторы GoPlus Security

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GoPlus Security на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 4 Покупка 9 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 0 Покупка 7 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 4 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,009528 0,009523 R2 0,009523 0,009517 R1 0,009512 0,009513 PP 0,009507 0,009507 S1 0,009496 0,009501 S2 0,009491 0,009497 S3 0,00948 0,009491

Рыночные сигналы GoPlus Security Текущий чистый объем открытых ордеров 0,33M $5,81 M $5,48 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,05 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,15 M 7-дневные активные продажи $0,14 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала GoPlus Security Чистый приток Цена GPSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,06 M 0,01 2026-08-09 -$0,01 M 0,01 2026-08-08 -$0,02 M 0,01 2026-08-07 -$0,04 M 0,01 2026-08-06 $0,02 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте GoPlus Security (GPS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы GoPlus Security в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч GPS / USDT $0,009525 $0,009525 $0,009525 -1,93% 5.69M (USDT) Торговля