Что такое His name gort (GORT)

GORT – это первый торговый агент на базе искусственного интеллекта, созданный специально для экономики мемов и построенный с использованием ИИ Eliza от ai16z. Используя анализ рынка в реальном времени, отслеживание настроений и сложные торговые стратегии, GortAI оптимизирует торговлю мемкоинами, способствуя при этом росту сообщества. Интегрированный с групповыми чатами, такими как Telegram или Discord, он обеспечивает бесшовный и интерактивный торговый опыт, позволяя пользователям отслеживать сделки, устанавливать предпочтения и влиять на его решения, удерживая $GORT. При каждой сделке небольшая комиссия автоматически конвертируется в токены $GORT, что напрямую поддерживает сообщество и увеличивает коллективные удержания.

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