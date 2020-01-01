Токеномика GORK AI AGENT (GORKAI) Откройте для себя ключевую информацию о GORK AI AGENT (GORKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GORK AI AGENT (GORKAI) Gork AI Agent – это яркая, вдохновленная мемами платформа искусственного интеллекта, обеспечивающая остроумные ответы в режиме реального времени. Созданная для бесшовной интеграции с такими платформами, как X, она переосмысливает разговорный ИИ с юмором и креативностью. Официальный сайт: https://gorkai.club/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/EcwYoghkvSyfLyeg6rDHe6zpvVxGhV3HapheeZv7MeUe Купить GORKAI сейчас!

Токеномика и анализ цен GORK AI AGENT (GORKAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GORK AI AGENT (GORKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,00K $ 13,00K $ 13,00K Исторический максимум: $ 0,0000000000219 $ 0,0000000000219 $ 0,0000000000219 Исторический минимум: $ 0,00000000000231497 $ 0,00000000000231497 $ 0,00000000000231497 Текущая цена: $ 0,00000000000013 $ 0,00000000000013 $ 0,00000000000013 Узнайте больше о цене GORK AI AGENT (GORKAI)

Токеномика GORK AI AGENT (GORKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GORK AI AGENT (GORKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GORKAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GORKAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GORKAI, изучите текущую цену GORKAI!

Как купить GORKAI Заинтересованы в добавлении GORK AI AGENT (GORKAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GORKAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить GORKAI на MEXC прямо сейчас!

История цены GORK AI AGENT (GORKAI) Анализ истории цены GORKAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GORKAI прямо сейчас!

Прогноз цены GORKAI Хотите узнать, куда может двигаться GORKAI? Наша страница прогноза цены GORKAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена GORKAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!