Токеномика GORK AI AGENT (GORKAI)

Токеномика GORK AI AGENT (GORKAI)

Откройте для себя ключевую информацию о GORK AI AGENT (GORKAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GORK AI AGENT (GORKAI)

Gork AI Agent – это яркая, вдохновленная мемами платформа искусственного интеллекта, обеспечивающая остроумные ответы в режиме реального времени. Созданная для бесшовной интеграции с такими платформами, как X, она переосмысливает разговорный ИИ с юмором и креативностью.

Официальный сайт:
https://gorkai.club/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/EcwYoghkvSyfLyeg6rDHe6zpvVxGhV3HapheeZv7MeUe

Токеномика и анализ цен GORK AI AGENT (GORKAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GORK AI AGENT (GORKAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 100 000,00T
$ 100 000,00T$ 100 000,00T
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,00K
$ 13,00K$ 13,00K
Исторический максимум:
$ 0,0000000000219
$ 0,0000000000219$ 0,0000000000219
Исторический минимум:
$ 0,00000000000231497
$ 0,00000000000231497$ 0,00000000000231497
Текущая цена:
$ 0,00000000000013
$ 0,00000000000013$ 0,00000000000013

Токеномика GORK AI AGENT (GORKAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GORK AI AGENT (GORKAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GORKAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GORKAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GORKAI, изучите текущую цену GORKAI!

Как купить GORKAI

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История цены GORK AI AGENT (GORKAI)

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Прогноз цены GORKAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.