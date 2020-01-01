Токеномика Gooncoin (GOONC)

Токеномика Gooncoin (GOONC)

Откройте для себя ключевую информацию о Gooncoin (GOONC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gooncoin (GOONC)

$GOONC – это мемкоин, вдохновленный культурным феноменом под названием «gooning». Предположительно, он был запущен через @launchcoin разработчиком @basedalexandoor, которого связывают слухи с @OpenAI. Название монеты происходит от термина «gooning», который изначально описывал трансоподобное, гиперсфокусированное состояние, возникающее после продолжительного увлечения такими занятиями, как просмотр коротких видео или видеоигры. Этот термин часто используется поколением Z в самоироничном ключе для описания бессмысленного погружения.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb

Токеномика и анализ цен Gooncoin (GOONC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gooncoin (GOONC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,88M
$ 3,88M$ 3,88M
Исторический максимум:
$ 0,07
$ 0,07$ 0,07
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00388
$ 0,00388$ 0,00388

Токеномика Gooncoin (GOONC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gooncoin (GOONC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOONC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOONC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOONC, изучите текущую цену GOONC!

Как купить GOONC

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История цены Gooncoin (GOONC)

Анализ истории цены GOONC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GOONC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.