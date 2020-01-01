Токеномика Gooncoin (GOONC) Откройте для себя ключевую информацию о Gooncoin (GOONC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gooncoin (GOONC) $GOONC – это мемкоин, вдохновленный культурным феноменом под названием «gooning». Предположительно, он был запущен через @launchcoin разработчиком @basedalexandoor, которого связывают слухи с @OpenAI. Название монеты происходит от термина «gooning», который изначально описывал трансоподобное, гиперсфокусированное состояние, возникающее после продолжительного увлечения такими занятиями, как просмотр коротких видео или видеоигры. Этот термин часто используется поколением Z в самоироничном ключе для описания бессмысленного погружения. Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Купить GOONC сейчас!

Токеномика и анализ цен Gooncoin (GOONC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gooncoin (GOONC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,88M $ 3,88M $ 3,88M Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00388 $ 0,00388 $ 0,00388 Узнайте больше о цене Gooncoin (GOONC)

Токеномика Gooncoin (GOONC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gooncoin (GOONC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOONC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOONC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOONC, изучите текущую цену GOONC!

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