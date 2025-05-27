Что такое Gooncoin (GOONC)

$GOONC – это мемкоин, вдохновленный культурным феноменом под названием «gooning». Предположительно, он был запущен через @launchcoin разработчиком @basedalexandoor, которого связывают слухи с @OpenAI. Название монеты происходит от термина «gooning», который изначально описывал трансоподобное, гиперсфокусированное состояние, возникающее после продолжительного увлечения такими занятиями, как просмотр коротких видео или видеоигры. Этот термин часто используется поколением Z в самоироничном ключе для описания бессмысленного погружения.

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Gooncoin Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Gooncoin, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена GOONC в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Gooncoin.

История цен Gooncoin

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GOONC на местную валюту

1 GOONC к VND ₫ 200,179287 1 GOONC к AUD A$ 0,01202278 1 GOONC к GBP ￡ 0,00569911 1 GOONC к EUR € 0,00687016 1 GOONC к USD $ 0,007807 1 GOONC к MYR RM 0,03302361 1 GOONC к TRY ₺ 0,30416072 1 GOONC к JPY ¥ 1,12100713 1 GOONC к RUB ₽ 0,62549684 1 GOONC к INR ₹ 0,66648359 1 GOONC к IDR Rp 127,98358608 1 GOONC к PHP ₱ 0,4332885 1 GOONC к EGP ￡E. 0,38863246 1 GOONC к BRL R$ 0,04418762 1 GOONC к CAD C$ 0,01069559 1 GOONC к BDT ৳ 0,95112681 1 GOONC к NGN ₦ 12,35278189 1 GOONC к UAH ₴ 0,32461506 1 GOONC к VES Bs 0,733858 1 GOONC к PKR Rs 2,19852927 1 GOONC к KZT ₸ 3,97501212 1 GOONC к THB ฿ 0,25536697 1 GOONC к TWD NT$ 0,23405386 1 GOONC к AED د.إ 0,02865169 1 GOONC к CHF Fr 0,00640174 1 GOONC к HKD HK$ 0,06112881 1 GOONC к MAD .د.م 0,07159019 1 GOONC к MXN $ 0,15028475

Источники Gooncoin

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gooncoin Какова цена Gooncoin (GOONC) сегодня? Текущая цена Gooncoin (GOONC) составляет 0,007807 USD . Какова рыночная капитализация Gooncoin (GOONC)? Текущая рыночная капитализация Gooncoin составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GOONC на его рыночную цену в реальном времени 0,007807 USD . Каково оборотное предложение Gooncoin (GOONC)? Текущее оборотное предложение Gooncoin (GOONC) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Gooncoin (GOONC)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Gooncoin (GOONC) составляет 0,07 USD . Каков 24-часовой объем торгов Gooncoin (GOONC)? 24-часовой объем торгов Gooncoin (GOONC) составляет $ 628,64K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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