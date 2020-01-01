Токеномика GOLCOIN (GOLC) Откройте для себя ключевую информацию о GOLCOIN (GOLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOLCOIN (GOLC) GOLCoin создан не просто как криптовалюта, это портал, ведущий в новый футуристический мир, где он станет основой многих эволюционных проектов, которые изменят многие аспекты нашей жизни. GOLCoin — это способ принять участие в его революционных проектах, таких как Agartha, GolexChange.io, Golchain, торговая площадка NFT и многих других. Следующим крупным обновлением экосистемы станет Golchain, который станет блокчейном второго уровня. С почти нулевой комиссией, до 400 TPS и увеличенным хранилищем. Официальный сайт: https://www.golcoin.io Whitepaper: https://golcoin.io/assets/pdf/white_paper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x095797FD4297fb79883cC912a5Ba6313B15c445d Купить GOLC сейчас!

Токеномика и анализ цен GOLCOIN (GOLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOLCOIN (GOLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 290,00M $ 290,00M $ 290,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 457,62K $ 457,62K $ 457,62K Исторический максимум: $ 1,3999 $ 1,3999 $ 1,3999 Исторический минимум: $ 0,00272058767763138 $ 0,00272058767763138 $ 0,00272058767763138 Текущая цена: $ 0,001578 $ 0,001578 $ 0,001578 Узнайте больше о цене GOLCOIN (GOLC)

Токеномика GOLCOIN (GOLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOLCOIN (GOLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOLC, изучите текущую цену GOLC!

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