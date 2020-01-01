Токеномика GOLCOIN (GOLC)

Токеномика GOLCOIN (GOLC)

Откройте для себя ключевую информацию о GOLCOIN (GOLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о GOLCOIN (GOLC)

GOLCoin создан не просто как криптовалюта, это портал, ведущий в новый футуристический мир, где он станет основой многих эволюционных проектов, которые изменят многие аспекты нашей жизни. GOLCoin — это способ принять участие в его революционных проектах, таких как Agartha, GolexChange.io, Golchain, торговая площадка NFT и многих других. Следующим крупным обновлением экосистемы станет Golchain, который станет блокчейном второго уровня. С почти нулевой комиссией, до 400 TPS и увеличенным хранилищем.

Официальный сайт:
https://www.golcoin.io
Whitepaper:
https://golcoin.io/assets/pdf/white_paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x095797FD4297fb79883cC912a5Ba6313B15c445d

Токеномика и анализ цен GOLCOIN (GOLC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOLCOIN (GOLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 290,00M
$ 290,00M$ 290,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 457,62K
$ 457,62K$ 457,62K
Исторический максимум:
$ 1,3999
$ 1,3999$ 1,3999
Исторический минимум:
$ 0,00272058767763138
$ 0,00272058767763138$ 0,00272058767763138
Текущая цена:
$ 0,001578
$ 0,001578$ 0,001578

Токеномика GOLCOIN (GOLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GOLCOIN (GOLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOLC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOLC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOLC, изучите текущую цену GOLC!

Как купить GOLC

Заинтересованы в добавлении GOLCOIN (GOLC) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GOLC, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены GOLCOIN (GOLC)

Анализ истории цены GOLC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GOLC

Хотите узнать, куда может двигаться GOLC? Наша страница прогноза цены GOLC объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.