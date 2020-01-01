Токеномика Guild of Guardians (GOG)

Токеномика Guild of Guardians (GOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Guild of Guardians (GOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте».

Официальный сайт:
https://www.guildofguardians.com/
Whitepaper:
https://portal.guildofguardians.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62

Токеномика и анализ цен Guild of Guardians (GOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guild of Guardians (GOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,17695
$ 0,17695$ 0,17695
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,01458
$ 0,01458$ 0,01458

Токеномика Guild of Guardians (GOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Guild of Guardians (GOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOG, изучите текущую цену GOG!

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История цены Guild of Guardians (GOG)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.