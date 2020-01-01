Токеномика Guild of Guardians (GOG)
Информация о Guild of Guardians (GOG)
Guild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте».
Токеномика и анализ цен Guild of Guardians (GOG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guild of Guardians (GOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Guild of Guardians (GOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Guild of Guardians (GOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GOG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GOG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOG, изучите текущую цену GOG!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 GOG = 0,01458 USD