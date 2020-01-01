Токеномика Guild of Guardians (GOG) Откройте для себя ключевую информацию о Guild of Guardians (GOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Guild of Guardians (GOG) Guild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте». Официальный сайт: https://www.guildofguardians.com/ Whitepaper: https://portal.guildofguardians.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62 Купить GOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Guild of Guardians (GOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Guild of Guardians (GOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,17695 $ 0,17695 $ 0,17695 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01458 $ 0,01458 $ 0,01458 Узнайте больше о цене Guild of Guardians (GOG)

Токеномика Guild of Guardians (GOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Guild of Guardians (GOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOG, изучите текущую цену GOG!

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