Что такое Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians – это многопользовательская ролевая мобильная игра, основанная на решении масштабирования второго уровня Immutable X для Ethereum. Как и в других GameFi-проектах, игровые активы представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), а игроки получают вознаграждения за выполнение различных задач. Внутренняя валюта Guild of Guardians называется GOG. Она позволяет игрокам участвовать в управлении игрой и обеспечивает функции «играйте и зарабатывайте».

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Guild of Guardians Прогноз Цены

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GOG на местную валюту

1 GOG к VND ₫ 1 289,99871 1 GOG к AUD A$ 0,0774774 1 GOG к GBP ￡ 0,0367263 1 GOG к EUR € 0,0442728 1 GOG к USD $ 0,05031 1 GOG к MYR RM 0,2128113 1 GOG к TRY ₺ 1,9600776 1 GOG к JPY ¥ 7,2240129 1 GOG к RUB ₽ 4,0308372 1 GOG к INR ₹ 4,2949647 1 GOG к IDR Rp 824,7539664 1 GOG к PHP ₱ 2,792205 1 GOG к EGP ￡E. 2,5044318 1 GOG к BRL R$ 0,2847546 1 GOG к CAD C$ 0,0689247 1 GOG к BDT ৳ 6,1292673 1 GOG к NGN ₦ 79,6040037 1 GOG к UAH ₴ 2,0918898 1 GOG к VES Bs 4,72914 1 GOG к PKR Rs 14,1677991 1 GOG к KZT ₸ 25,6158396 1 GOG к THB ฿ 1,6456401 1 GOG к TWD NT$ 1,5082938 1 GOG к AED د.إ 0,1846377 1 GOG к CHF Fr 0,0412542 1 GOG к HKD HK$ 0,3939273 1 GOG к MAD .د.م 0,4613427 1 GOG к MXN $ 0,9684675

Источники Guild of Guardians

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Guild of Guardians Какова цена Guild of Guardians (GOG) сегодня? Текущая цена Guild of Guardians (GOG) составляет 0,05031 USD . Какова рыночная капитализация Guild of Guardians (GOG)? Текущая рыночная капитализация Guild of Guardians составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GOG на его рыночную цену в реальном времени 0,05031 USD . Каково оборотное предложение Guild of Guardians (GOG)? Текущее оборотное предложение Guild of Guardians (GOG) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Guild of Guardians (GOG)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Guild of Guardians (GOG) составляет 0,17695 USD . Каков 24-часовой объем торгов Guild of Guardians (GOG)? 24-часовой объем торгов Guild of Guardians (GOG) составляет $ 114,70K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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