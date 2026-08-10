Технический анализ Goatseus Maximus (GOAT) за сегодня Страница анализа Goatseus Maximus предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GOAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Goatseus Maximus ниже. Регистрация

Изменение цены Goatseus Maximus (GOAT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01442 -- +10,92% +4,26% -33,21%

Технические индикаторы Goatseus Maximus

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Goatseus Maximus на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 16 Нейтрально 2 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 1 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 1 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01446 0,01445 R2 0,01445 0,01445 R1 0,01445 0,01445 PP 0,01444 0,01444 S1 0,01444 0,01444 S2 0,01443 0,01444 S3 0,01443 0,01443

Рыночные сигналы Goatseus Maximus Текущий чистый объем открытых ордеров -0,99M $17,06 M $18,05 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,17 M 3-дневные активные продажи $0,16 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,27 M 7-дневные активные продажи $0,26 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Goatseus Maximus Чистый приток Цена GOATUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,01 2026-08-09 $0,03 M 0,01 2026-08-08 $0,01 M 0,01 2026-08-07 -$0,01 M 0,01 2026-08-06 -$0,01 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Goatseus Maximus (GOAT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Goatseus Maximus в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч GOAT / USDT $0,01442 $0,01442 $0,01442 -1,90% 4.85M (USDT) Торговля