Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Goatseus Maximus, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Goatseus Maximus, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о GOAT

Информация о цене GOAT

Что такое GOAT

Официальный сайт GOAT

Токеномика GOAT

Прогноз цен GOAT

История GOAT

Руководство по покупке GOAT

Конвертер валют GOAT в фиат

GOAT на споте

Фьючерсы GOAT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Goatseus Maximus (GOAT) за сегодня

Технический анализ Goatseus Maximus (GOAT) за сегодня

Страница анализа Goatseus Maximus предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GOAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Goatseus Maximus ниже.

Изменение цены Goatseus Maximus (GOAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01442--+10,92%+4,26%-33,21%
Узнайте больше о цене Goatseus Maximus

Технические индикаторы Goatseus Maximus

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Goatseus Maximus на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 2
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01446
0,01445
R2
0,01445
0,01445
R1
0,01445
0,01445
PP
0,01444
0,01444
S1
0,01444
0,01444
S2
0,01443
0,01444
S3
0,01443
0,01443

Рыночные сигналы Goatseus Maximus

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,99M
$17,06 M
$18,05 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,17 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,27 M
7-дневные активные продажи
$0,26 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Goatseus Maximus

Чистый притокЦена GOATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,01
2026-08-09$0,03 M0,01
2026-08-08$0,01 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Goatseus Maximus

Торгуйте Goatseus Maximus (GOAT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Goatseus Maximus в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GOAT/USDT
$0,01442
$0,01442$0,01442
-1,90%
4.85M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GOAT в USD

Сумма

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0,01442 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.