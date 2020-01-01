Токеномика Gameness (GNESS)

Токеномика Gameness (GNESS)

Откройте для себя ключевую информацию о Gameness (GNESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Gameness (GNESS)

Gameness – это суперприложение с инфраструктурой данных на основе ИИ, предлагающее турниры, персонализированный опыт и экосистему лояльности, основанную на инновациях и вовлечении сообщества.

Официальный сайт:
https://gameness.app/
Whitepaper:
https://gameness.gitbook.io/gameness
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x53ffa52f358ccdb59c2a248d5d17ab91a32ab44d

Токеномика и анализ цен Gameness (GNESS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gameness (GNESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 300,00K
$ 300,00K$ 300,00K
Исторический максимум:
$ 0,02781
$ 0,02781$ 0,02781
Исторический минимум:
$ 0,000596666533945479
$ 0,000596666533945479$ 0,000596666533945479
Текущая цена:
$ 0,0006
$ 0,0006$ 0,0006

Токеномика Gameness (GNESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Gameness (GNESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GNESS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GNESS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNESS, изучите текущую цену GNESS!

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История цены Gameness (GNESS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.