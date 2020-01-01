Токеномика Gameness (GNESS) Откройте для себя ключевую информацию о Gameness (GNESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gameness (GNESS) Gameness – это суперприложение с инфраструктурой данных на основе ИИ, предлагающее турниры, персонализированный опыт и экосистему лояльности, основанную на инновациях и вовлечении сообщества. Официальный сайт: https://gameness.app/ Whitepaper: https://gameness.gitbook.io/gameness Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x53ffa52f358ccdb59c2a248d5d17ab91a32ab44d Купить GNESS сейчас!

Токеномика и анализ цен Gameness (GNESS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gameness (GNESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 300,00K $ 300,00K $ 300,00K Исторический максимум: $ 0,02781 $ 0,02781 $ 0,02781 Исторический минимум: $ 0,000596666533945479 $ 0,000596666533945479 $ 0,000596666533945479 Текущая цена: $ 0,0006 $ 0,0006 $ 0,0006 Узнайте больше о цене Gameness (GNESS)

Токеномика Gameness (GNESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gameness (GNESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GNESS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GNESS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GNESS, изучите текущую цену GNESS!

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