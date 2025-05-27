Что такое GamersXP (GMXP)

GamersXP – это игровая платформа, объединяющая традиционные игры с Web3, помогающая геймерам сформировать свою игровую личность, вознаграждающая игроков с помощью уникальной системы PoA за их игровой опыт и навыки, помогающая им обрести финансовую грамотность.

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GamersXP Прогноз Цены

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GMXP на местную валюту

1 GMXP к VND ₫ 2,589741 1 GMXP к AUD A$ 0,00015554 1 GMXP к GBP ￡ 0,00007373 1 GMXP к EUR € 0,00008888 1 GMXP к USD $ 0,000101 1 GMXP к MYR RM 0,00042622 1 GMXP к TRY ₺ 0,00393496 1 GMXP к JPY ¥ 0,01449047 1 GMXP к RUB ₽ 0,00808 1 GMXP к INR ₹ 0,00862035 1 GMXP к IDR Rp 1,65573744 1 GMXP к PHP ₱ 0,00560752 1 GMXP к EGP ￡E. 0,0050298 1 GMXP к BRL R$ 0,00057267 1 GMXP к CAD C$ 0,00013837 1 GMXP к BDT ৳ 0,01230483 1 GMXP к NGN ₦ 0,15980927 1 GMXP к UAH ₴ 0,00419958 1 GMXP к VES Bs 0,009494 1 GMXP к PKR Rs 0,02844261 1 GMXP к KZT ₸ 0,05142516 1 GMXP к THB ฿ 0,00330573 1 GMXP к TWD NT$ 0,00303 1 GMXP к AED د.إ 0,00037067 1 GMXP к CHF Fr 0,00008282 1 GMXP к HKD HK$ 0,00079083 1 GMXP к MAD .د.م 0,00092617 1 GMXP к MXN $ 0,00194425

Источники GamersXP

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о GamersXP Какова цена GamersXP (GMXP) сегодня? Текущая цена GamersXP (GMXP) составляет 0,000101 USD . Какова рыночная капитализация GamersXP (GMXP)? Текущая рыночная капитализация GamersXP составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения GMXP на его рыночную цену в реальном времени 0,000101 USD . Каково оборотное предложение GamersXP (GMXP)? Текущее оборотное предложение GamersXP (GMXP) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена GamersXP (GMXP)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена GamersXP (GMXP) составляет 0,013 USD . Каков 24-часовой объем торгов GamersXP (GMXP)? 24-часовой объем торгов GamersXP (GMXP) составляет $ 274,28 USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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